Uma questão de pescoços...

MUNIQUE – O Nelson Rodrigues gostava de acreditar que até o Vampiro de Düsseldorf terá tido um milésimo de segundo de carinho e passado com ternura a mão pela cabeça de uma criança. Não acredito nessa teoria nem que chovam bicicletas.

Ao ler os livros do Dr. Karl Berg, The Sadist e The Düsseldorf Vampire, dos quais desconheço versões portuguesas, fiquei encantado com a personalidade de Peter Kürten, essa besta de 124 patas, que ganhou tão sugestiva alcunha por gostar de matar criancinhas de tenra idade e encher as mãos com o seu sangue, chupando depois os dedos como se tivessem sido mergulhados em mousse de chocolate. Peter foi, com toda a naturalidade, apanhado e condenado pelos seus crimes.

O Dr. Berg, que construiu o seu segundo livro à base de entrevistas que realizou com o animal na cadeia militar da cidade de Brieg, declarou-o como o verdadeiro “rei dos pervertidos sexuais” (sic). Pelo que conta, enquanto passava os beiços pelo sangue das criancinhas, atingia orgasmos muito consoladores, coisa que não acontecia nem com a mulher nem com as prostitutas a que recorria. Para o monstro, matar pequerruchos era mais fácil e rentável. Diz também o Dr. Berg que os problemas sexuais do Vampiro de Düsseldorf tiveram raízes na mais tenra infância, em Mülheim am Rhein, onde vivia num piso térreo com um pai alcoólico, uma mãe bêbada, e os seus doze irmãos. Quando as libações alcoólicas atingiam um determinado ponto, o casal Kürten era movido por uma atração sexual animalesca. E, sem cerimónias, fazia sexo à bruta, com pancada e palavrões à mistura, em frente à pequenada que nesse final de Século XIX ainda não sabia que, uns anos mais tarde, seriam inventados os filmes pornográficos.

De todos os mórbidos atos que Peter confessou, lá surgiu o tal episódio que levaria Nelson Rodrigues à sua dissertação sobre a carícia da besta num infante: teria aprendido a gostar de sangue quando pela primeira vez mordeu o pescoço de um animal vivo, no caso um cisne. Recordou-me o poema do brasileiro Júlio Salusse que, às tantas, diz assim: “Um dia um cisne morrerá, por certo/Quando chegar esse momento incerto/No lago, onde talvez a água se tisne/Que o cisne vivo, cheio de saudade/Nunca mais cante, nem sozinho nade/Nem nade nunca ao lado de outro cisne!”

Calculo que o jovem Kürten tenha sido atraído pelo cisne exatamente pela beleza do pescoço do bicho. Mas um mamífero que olha para o pescoço de um cisne e de uma criança e tal visão abre-lhe o apetite merece, na verdade, ter sido executado como Peter foi.

Na noite de 1 de julho de 1931, serviram-lhe a última refeição, um Wiener Schnitzel com batatas fritas e uma garrafa de vinho. Comeu como um javardo e pediu outra dose. Deixaram-no encher o bandulho e conduziram-no à presença de Carl Glöpler, o homem que mantinha a guilhotina afiada na prisão de Klingelplutz. Antes de lhe cortarem o pescoço ainda perguntou ao padre que o acompanhava: “Acha que quando a minha cabeça cair ainda poderei ouvir o som de gotas de sangue a bater no chão?” A pergunta ficou sem resposta.