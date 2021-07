Um adereço chamado Lenka

O programa Preço Certo da RTP1 é, sem dúvida alguma, um dos formatos televisivos de maior sucesso da televisão pública portuguesa desde que esta foi fundada. Não é preciso perceber muito do pequeno ecrã para termos a noção de que o que o público não gosta dura pouco. Este por algum motivo já dura há 18 anos e é um fenómeno de longevidade. Nele sobressaem algumas personagens icónicas que o tornam tão especial e popular. À cabeça naturalmente o bonacheirão apresentador Fernando Mendes, figura simpática, divertida e afável. Cómico sem ser presunçoso, muito correto e atencioso que de cada vez que abre a boca faz soltar gargalhadas em massa pelo seu jeito natural. Pelo que oiço por aí é das figuras mais consensuais da televisão e todos nós temos um carinho especial por ele.

Mas o programa não se faz só com o nosso ex-gordinho. Também Miguel Vital, a voz off que o acompanha do cimo do estúdio e Lenka a sua fiel assistente marcam pontos, sendo já figuras reconhecidas por toda a gente. Acontece que esta semana começaram a circular nas redes sociais imagens do vestido da Lenka com as formas do peito mais decalcadas e os mamilos mais evidentes. Caiu como se costuma dizer “o Carmo e a Trindade”. Pretexto arranjado para as do costume terem por fim algum tempo de antena levantando novamente a bandeira do feminismo, das igualdades e dos preconceitos. Fernanda Câncio chamou-lhe inclusivamente de “adereço” e de “jarra de enfeitar” apelidando a postura do canal público de repugnante e sexista.

Ora para que as dúvidas fossem dissipadas logo alguém correu em busca do tal adereço para lhe perguntar como se sentia ao ser obrigada a usar tais vestidos quase pornográficos. Mas Lenka, com a sua simplicidade e descrição a que já nos habituou, disse estranhar tanto celeuma e afirmou inclusivamente que embora fosse a produtora a escolher o vestuário a última palavra era sempre delas e que quando não queriam vestir alguma peça tinha liberdade para a descartar. Basta um olhar atento às redes sociais da conhecida assistente para se perceber que não tem pejo algum em mostrar a sua beleza e a sua excelente forma física para quem queira ver. Fá-lo com a mesma naturalidade do nascimento da filha ou como se apresenta em televisão.

O problema é que para um certo grupinho deste país as regras devem ser ditadas consoante as suas cabeças. A sua pretensa superioridade moral leva a que determinadas posturas ou figuras sejam criticadas ou elogiadas mediante o que mais lhes convém. Se for num teatro ou num espetáculo que achem modernaço está tudo bem, se for uma das suas amiguinhas também, mas se for alguém fora do círculo ou num espaço de estilo mais popular caem logo em cima sem olhar a meios. A cegueira é tanta que nem se apercebem que o ataque principal é dirigido a outras mulheres que têm a ousadia de pensar diferente delas. A vacina para a covid já foi inventada mas a da inveja continua infelizmente por descobrir. E que falta faz em casos destes…