Todos querem ver o Conselho de Ministros

Os Conselhos de Ministros ganharam um estatuto invejável, já que muitos portugueses, talvez milhões, aguardam agora avidamente pela comunicação ao país do que foi decidido por tão ilustres cabeças. Uns por questões profissionais – “Será que posso ter o restaurante aberto” – outros por lazer – “A zona para onde vou passar férias estará em que nível de risco?”.

Certo é que as quintas-feiras são uma espécie das antigas quartas-feiras quando os restaurantes fechavam para os proprietários poderem ir ver o seu clube quando este estava nas competições europeias. Nessa época, a transmissão de um jogo de futebol internacional era um momento solene – talvez o mais emblemático fosse a final da Taça de Inglaterra, no sábado à tarde. Agora, tudo é diferente e o povo como ansiava por um joguito de futebol, agora aguarda pela circunspecta ministra Mariana Vieira da Silva. Afinal, é o rosto das medidas populares ou impopulares. E que soubemos ontem que já não tivéssemos percebido que ia acontecer? Que a situação pandémica piorou em quase todo o país e que muitos daqueles que vão gozar férias terão muitas restrições. Desde logo a mais bizarra: a de serem obrigados a estar fechados em casa a partir das 23 horas. Haverá polícias para tanta ordem? Imagine-se Albufeira carregada de turistas bem bebidos a serem mandados para casa. E o que dizer daqueles que adoram ir passear para a marina de Vilamoura para ver os famosos da bola e afins serem corrido a meio do percurso?

Já para não falar das famílias que adoravam levar os filhos aos aquaparques ou os pais que queriam ir ao casino. Tudo isso está em perigo ou em jogo, como preferirem. E o que dizer de quem está na praia e quer ir almoçar ao restaurante e será impedido de o fazer a partir das 15h30 aos fins de semana – altura em que o vírus ataca em força? Mas como Marcelo nos prometeu que não voltaremos atrás, pode ser que tudo não passe de uma brincadeira de mau gosto do Governo...

P. S. Como é possível o ministro Eduardo Cabrita ainda não ter apresentado a demissão ou pelo menos ter explicado tudo? Portugal ainda é um país da União Europeia ou já somos uma República das Bananas?