O pediatra Mário Cordeiro tem um novo livro dedicado à sexualidade dos mais jovens, para eles e para os pais. Chamou-lhe Venha Conhecer o Lobo Mau e deixa um apelo: “Convinha que os adultos deixassem de projetar nos mais jovens as suas frustrações, desejos, fantasias ou ignorância”. Além dos riscos, das gravidezes indesejadas às doenças transmissíveis, acredita que é possível ajudar os jovens a descobrir e compreender a sexualidade com menos tabus e preconceitos. Depois da pandemia, defende que os jovens vão precisar de extravasar emoções, mas não receia já uns loucos anos 20 com mais comportamentos de risco. Para já, acredita que é possível comunicar melhor com os jovens sobre os cuidados a ter com a pandemia, começando por assumir que o que se está a viver não é normal nem um “novo normal”. E não acredita que estejam a “furar” mais as regras que os adultos.

É a primeira vez que agarra no tema da sexualidade desta forma, com um “guia para uma sexualidade gratificante dos mais jovens”, o que deve fazer alguns pais levar já as mãos à cabeça. Teve esse receio?

Há sempre, mas da mesma forma que uma pessoa fala sobre birras e não as está a promover, ou sobre os problemas de sono das crianças e jovens, aqui é a mesma coisa. Claro que é um assunto ainda tabu, tem de haver intimidade e privacidade, não sou a favor de uma sexualidade desenfreada no sentido de não haver limites e de os adultos não intervirem ou que se tem de falar de tudo precocemente e igual para todos, até porque há uma maturidade diferente, nomeadamente entre rapazes e raparigas. E uma coisa importante é que os pais não devem, na minha perspetiva, quebrar uma linha de intimidade de pais e filhos quando começam a falar destes assuntos. Tem de haver não um tabu, mas uma fronteira saudável entre as suas experiências e a dos filhos.

No livro defende que se preserve os filhos de conhecerem a sua “cena primitiva”, expressão de Freud.

Sim. Dizer a um miúdo como foi feito é uma banalização, é dizer que és igual a sete mil milhões quando é importante pensarmos que fazemos aqui alguma diferença. Uma coisa é a parte conceptual, teórica, outra coisa é saber como foi na prática. Até porque os filhos podem ver um filme erótico, os pais podem ver o mesmo filme, mas já se fica um bocado sem jeito se de repente estão todos a ver o filme, imagine-se saber a história real.

Essa se calhar é daquelas primeiras situações de algum constrangimento para filhos e pais nas matérias de sexualidade, quando se é pequeno e se está a ver um qualquer filme e surge uma cena mais explícita. A partir de que idade é que as crianças reparam e o que fazer?

A partir dos três, quatro anos começam a parar a ver mas não percebem. Mas aí pode não ser bom e os pais devem ter algum cuidado. Não estamos a falar de pornografia, estamos a falar de uma cena de um casal a fazer amor numa cama. Uma criança que vê ali, aqueles adultos, os pais, pode achar que é uma forma de violência, um homem em cima de uma mulher. Uma criança que não sabe o que é o amor adulto pode pensar que aquele homem está a agredir a mulher e pode ficar encrostado naquela cabeça a ideia da intimidade como uma coisa violenta e má. Mais tarde o que temos, e isso é realmente problemático, é o acesso aos conteúdos pornográficos que hoje é completamente livre e qualquer um lá chega na internet, por mais filtros que se metam. E aí os pais devem procurar ter uma atitude pedagógica sobre os filhos, são sempre filmes que não ensinam nada e que mostram uma mulher subjugada, uma coisa mecânica, sem afetos.

Com essa facilidade de acesso, os adolescentes estão a ver mais pornografia?

Todos os estudos dizem isso e que estão a usar pornografia como elemento de informação de formador de opinião. E isso aliás, não digo que seja a única razão, mas acredito que possa ser uma das razões pelas quais a violência no namoro é praticada em 70% das relações e é aceite por quase dois terços dos jovens, como concluíram dois estudos feitos cá, um no Norte, outro pela UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta. De alguma forma, os jovens acham que a violência, e não estou a falar só de violência física e de uma atitude persecutória de andar vigiar os telemóveis, mas uma certa subjugação, é aceitável. Elas acham “assim é que ele gosta de mim” e eles “vou-lhe mostrar como gosto dela”. Depois de toda a evolução na relação de poder entre homens e mulheres, ainda muito longe do ideal, é arrepiante que se volte para trás para relações deste tipo, que não digo que sejam da idade das cavernas mas andam lá próximo.

Mas encontra mais fatores, na educação das crianças, na confiança?

Penso que existe ainda algum défice, e a escola aí é muito culpada, por não abordar mais estes assuntos, os relacionamentos, como evoluíram. E poderiam fazê-lo não só nas tão discutidas aulas de cidadania, por exemplo, mas mesmo nas outras disciplinas. Não sou a favor, nunca fui, de aulas de educação sexual, porque acho que a educação para a vida, para o amor, para a sexualidade não são temas estanques. Uma vez até falei com um ministro da Educação sobre isso: acho que fazia sentido descobrir em cada disciplina elementos que permitissem falar de sexualidade, de relacionamentos, de famílias. Na matemática, estatísticas demográficas, a própria duração da gestação, do ciclo fértil. Mas em geografia, em história, que então está pejada de exemplos. “El-rei teve um filho bastardo...” – porque não discutir isto, o que significou, o que significa. Na literatura também há muitos exemplos, na poesia portuguesa, nos Maias que os miúdos leem. Quando se fala dos Maias geralmente o passo seguinte é vamos focar na gramática ou no que o autor queria dizer, quando se podia falar daquela relação, de afetos, paixão, amor e da parte menos boa: do sofrimento quando há uma rutura, como é que uma pessoa se prepara e lida com isso sem comportamentos mais extremos. E depois sim falar dos riscos, dos perigos, da gravidez indesejada, das doenças transmissíveis, mas falando também do lado bom e gratificante da sexualidade, transmitindo uma ideia mais completa e não apenas uma ideia parcelar e perigosa.

O lugar da sexualidade nas escolas volta a estar na ordem do dia, desde logo com a lei aprovada na Hungria que proíbe que se fale de homossexualidade, que se mostre filmes com referências LGBTI. Percebeu a posição neutra de Portugal na condenação da legislação?

Não consigo perceber. Se há uma União Europeia, é para ser um espaço em que as pessoas se possam sentir irmanadas nos direitos e princípios, circular livremente. Foi assim que foi criada. No momento em que um país tem nitidamente uma postura homofóbica – e ao avançar com esta lei está a proibir tacitamente que um casal homossexual vá a Budapeste e dê um beijo na rua, porque podem estar ali miúdos – isso choca com a livre circulação de pessoas e bens e choca com a matriz humanista que presidiu à criação da UE. Percebo que neste caso concreto o árbitro tente até ao limite conseguir que as coisas sejam consensuais, mas isto era uma questão de princípio e acho que Portugal esteve muito mal. Depois sim, o primeiro-ministro veio dizer uma coisa, a ministra veio dizer outra, mas isso não serve. O Governo português tem uma força maior que a soma das partes e Portugal devia ter assinado a carta de condenação com os outros países, que não eram propriamente países extremistas.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.