A reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros trouxe várias novidades, destacando-se as limitações na circulação, a partir das 23h00, nos concelhos de risco elevado e de risco muito elevado. Enquanto a lista de concelhos de risco muito elevado passou de 3 para 19, a lista de concelhos de risco elevado passou de 25 para 26. Há ainda 21 concelhos em alerta.

Na passada quinta-feira, os concelhos de risco muito elevado eram apenas três - Lisboa, Albufeira e Sesimbra -, porém uma semana depois, este número subiu para 19, são eles: Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço.

Nestes concelhos, estarão em vigor as seguintes medidas:

- Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

- Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 aos fins de semana e feriados - no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo e em esplanada com um máximo de 6 pessoas por grupo;

- Comércio a retalho alimentar até às 21h durante a semana e até às 19h00 aos fins de semana e feriados;

- Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h durante a semana e até às 15h30 aos fins de semana e feriados;

- Espetáculos culturais até às 22h30;

- Casamentos e batizados com 25 % da lotação;

- Ginásios sem aulas de grupo.

Em risco elevado há 26 concelhos: Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Nestes concelhos, estarão em vigor as seguintes medidas:

- Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

- Funcionamento de restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30 - no interior com um máximo de seis pessoas por grupo e em esplanada com um máximo de 10 pessoas por grupo;

- Espetáculos culturais até às 22h30;

- Casamentos e batizados com 50% da lotação;

- Comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21h;

Em ambos os casos, tanto nos concelhos de risco elevado como os concelhos de risco muito elevado, vai ser limitado circular em espaços e vias públicas no período compreendido entre as 23h00 e as 05h00.

Entram em alerta: Albergaria-a-Velha, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Cartaxo, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Lourinhã, Matosinhos, Mourão, Nazaré, Óbidos, Salvaterra de Magos, Santo Tirso, Trancoso, Trofa, Vagos, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu.

A nova fase do plano de desconfinamento, que entrou em vigor a 10 de junho, continua a aplicar-se a 233 dos 278 concelhos de Portugal continental, bem como a proibição de sair ou entrar na Área Metropolitana de Lisboa aos fins de semana.