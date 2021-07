A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou, esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros, que as eleições autárquicas se vão realizar a 26 de setembro.

“O Conselho de Ministros fixou hoje a data de 26 de setembro de 2021 para a realização das eleições gerais para os órgãos representativos das autarquias locais", disse a governante, em conferência de imprensa.

Note-se que, na sexta-feira, no final de uma ronda de audiências com os partidos, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já tinha adiantado que as associações nacionais de municípios e de freguesias preferiam que as eleições autárquicas se realizassem a 26 de setembro e que os partidos se dividiam entre esta data e 10 de outubro.

Recorde-se que a lei eleitoral define que as autárquicas são marcadas "por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência" e realizam-se "entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".