Quatro vacinas aprovadas "parecem" proteger contra todas as variantes, avança EMA

A partir de estudos com pessoas vacinadas, a Agência Europeia do Medicamento disse que a vacinação completa protege contra a variante Delta e que todas as vacinas aprovadas conseguem neutralizar esta variante.