Nada melhor que um bowl de Comfort food para trazer-nos aquela sensação de bem-estar, que sabe pela vida.

Que adoro especiarias e comida picante, e não passo sem elas, não é novidade para ninguém até porque faz parte da minha herança genética, mas a comida do Médio Oriente tem um lugar especial no meu coração.

E porque não podemos falar do Médio Oriente sem passar pela gastronomia do Magrebe, a parte ocidental do mundo árabe localizada ao noroeste da África, que é para mim uma das mais saborosas do mundo. Com forte influência mediterrânea e africana.

Uma das especiarias mais faladas é sem dúvida o Ras el hanout, que é uma mistura com açafrão-da-terra, canela, erva-doce, cravinho, noz-moscada, pimenta preta, gengibre, folhas de louro e pimenta.

É considerada por alguns chefes de cozinha como uma mistura quase mística, Ras El Hanout também pode conter várias outras especiarias, que podem variar de acordo com a região. Eu tinha uma que um amigo que esteve na Etiópia me trouxe.

E porque comer bem faz bem à Mente, Corpo & Alma,

Aqui fica uma receita cheia de sabor para experimentar – perfeita se tiver restos de vegetais que parece que já não servem para nada... uma cenoura perdida , um bocado de grão-de-bico cozido...

Não tem aqui quantidades, por isso reaproveite tudo o que puder, os ingredientes que usei eram os que tinha cá em casa.

Ensopado Vegetariano com Tâmaras & Amêndoas Tostadas

Ingredientes

Grão-de-Bico

Batata-doce cortada em cubos

Abóbora cortada em cubos

Couve-flor

Brócolos

Cenoura

Curgete

1 copo de tâmaras descaroçadas e cortadas grosseiramente

Amêndoas laminadas e tostadas qb

Azeite

1 cebola grande cortada em meia lua

2 dentes de alho

1 Colher de Sopa de Ras el hanout

Sal

Pimenta preta

1 pedaço de gengibre

1 mão cheia de coentros e hortelã fresca

1 pau de canela

1 lata de tomate pelado

Método

Colocar um fio de azeite no tacho ao lume, juntando a cebola e alhos picados. Deixar cozinhar até amolecerem. Juntar depois o pau de canela, o gengibre ralado, a tempero. Deixar cozinhar por uns dois minutos até se libertarem os aromas.

Os vegetais e as tâmaras e envolver bem, adicionar uma pitada de sal e pimenta preta.

Adicionar água até cobrir, deixar ferver em lume brando

Cozinhar por uns 20 minutos ou até todos os legumes ficarem tenros. Destapar e deixar cozinhar por mais uns cinco a dez minutos até o molho reduzir, retificar sabor, eu gosto de adicionar no final mais tempero

Servir coentros e hortelã fresca e picada, e amêndoas tostada a gosto.

Acompanhar com couscous simples.

A Culinária do Magrebe corresponde às práticas culinárias dos países e as etnias que vivem e compõem o denominado: Magrebe em oposição geográfica ao Máshreq. As culinárias do Magrebe têm em sua parte mais setentrional características típicas da cozinha mediterrânea, enquanto que também se encontram com parte das culinárias africanas. Possui algumas influências da cozinha turca devido à expansão do Império Otomano e por isso se podem ver as dolmas e os baklavas em muitas de suas regiões.

Font: Google Arts & Cultures