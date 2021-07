Um ministro sem condições para o cargo

Marcelo até tem toda a razão e o ministro da Administração Interna já não tem condições para se manter no cargo, pois além de todas as outras polémicas, está ultrapassa tudo. Como é possível ainda não se ter apurado tudo o que se passou? Como é possível a família não ter ainda recebido ajuda do Estado?

O que se assistiu ontem foi mau demais: o Presidente da República praticamente humilhou o ministro da Administração Interna dizendo que tem de se apurar toda a verdade do acidente que envolveu a viatura em que seguia o governante e que matou um homem que estava a trabalhar no meio das faixas da autoestrada A6, não dando hipóteses a Eduardo Cabrita de dizer grande coisa.

Marcelo até tem toda a razão e o ministro da Administração Interna já não tem condições para se manter no cargo, pois além de todas as outras polémicas, está ultrapassa tudo. Como é possível ainda não se ter apurado tudo o que se passou? Como é possível a família não ter ainda recebido ajuda do Estado? Não sou, como é sabido, defensor de limites de velocidade na maioria das autoestradas, mas o governante não pode passar pelos pingos da chuva sem mostrar um rigoroso inquérito ao acidente. A que velocidade iam, se o condutor fez o teste de alcoolemia, por que razão o condutor e o ministro não saíram do carro (se é que não saíram), se os trabalhos estavam ou não sinalizados, etc. Se não existirem respostas rápidas a estas questões, é óbvio que o ministro não tem condições para continuar no cargo. No Reino Unido um ministro demitiu-se porque furou o confinamento e foi apanhado a beijar a amante, aqui ninguém responde por nada?

P. S. A detenção de Joe Berardo, do seu filho e de Carlos Santos Ferreira, entre outros, foi uma bela notícia – e não tenho qualquer gozo com a desgraça alheia. Foi bom porque o comum dos mortais começa a acreditar que quem vai ao Parlamento gozar com a nossa cara e dizer que não se lembra de nada, afinal, pode acabar por ter de se lembrar do que não queria. E é um excelente exemplo para todos os outros que se serviram, em nome de um projeto político, de que podem ser os próximos. O assalto à mão armada levado a cabo pelos capatazes do antigo primeiro-ministro pode não ficar impune! Quando já não o fazia prever...