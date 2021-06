A Explorer Investments celebrou, através do Fundo Explorer IV, um acordo de aquisição de uma participação maioritária na Micronipol – Micronização e Reciclagem de Polímeros.



A Micronipol é uma das empresas líderes de reciclagem de plásticos em Portugal, em particular, na reciclagem de resíduos de polietileno (PE) e polipropileno (PP).

"Com capacidade produtiva para cerca de 15 mil toneladas por ano e com 44 trabalhadores, a Micronipol produz granulado de plástico reciclado para diversas aplicações, como sejam a extrusão de tubo ou filme ou ainda para injeção de plástico. Atualmente, a empresa exporta cerca de 30% das vendas maioritariamente para a Europa. É expectável que o setor de reciclagem de plástico continue a percorrer um trajeto de crescimento sustentado nos próximos anos alicerçado pelas metas nacionais e europeias definidas para o setor, pela consciência de todos os intervenientes na cadeia de valor dos temas de sustentabilidade e economia circular e, por último, pela inovação tecnológica no processo de reciclagem", acrescentando que "a Micronipol goza de um posicionamento único para vir a capturar o crescimento esperado do setor e a Explorer Investments orgulha-se de poder fazer parte deste projeto em conjunto com os acionistas fundadores, que permanecerão na equipa de gestão executiva e no capital da empresa. Esta transação faz parte da estratégia de investimento do Fundo Explorer IV que tem como objetivo o investimento de capital em empresas-líder que atuem em setores com elevada capacidade de crescimento, mantendo um foco em standards de ESG (Environmental, Social and Governance)".

Esta operação, que foi a primeira realizada pelo Fundo IV da Explorer Investments, visa aumentar a capacidade produtiva da Micronipol, expandir os mercados em que opera e otimizar os seus processos e produtos, reforçando ao mesmo tempo a sua estrutura operacional.