O Taguspark - Cidade do Conhecimento vai realizar no próximo sábado, 3 de julho, a primeira edição do TagusPet Fest, em parceria com a SweetPet.

“Ambicionando tornar-se no parque mais cívico da Europa, o Taguspark reconhece a importância de estabelecer políticas Pet friendly. Neste evento iremos mostrar como as extensas áreas verdes que o parque dispõe podem ser eleitas para um agradável passeio de fim de semana com os nossos amigos de quatro patas”, explica a organização do evento.

Assim, entre as 10h00 e as 13h00 de sábado, os participantes do evento podem assistir a demonstrações de truques, agilidade e obediência, realizadas por treinadores como João Alves, Sara Varatojo, Catarina Fernandes, Melissa Costa, Edgar Loreti e Marta Brandão.

O TagusPet Fest conta com o apoio de várias marcas que já confirmaram presença, como SweetPet; Feels Like home; Tail-wag; Rossi Pets Bakery; Ruff Dog; I love my stickers e Tippy Taps PETS. Os participantes podem assim espreitar as novidades em acessórios e em petfood.

A veterinária Dra. Inês Freitas também vai marcar presença de modo a garantir a segurança de todos os animais.

“Ao logo do evento não faltarão atividades, como concursos e giveaways, garantindo uma manhã bem passada a todos os presentes”, promete ainda a organização do evento.

Os interessados poderão confirmar a sua presença ou esclarecer qualquer dúvida através do e-mail: comunicacao@taguspark.pt