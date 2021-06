Todas as pessoas que receberam a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca até 25 de abril devem dirigir-se até domingo ao mesmo centro de vacinação para serem vacinadas com a segunda dose do fármaco.

Fonte da task-force do plano de vacinação contra a covid-19, citada pela agência Lusa, indicou que na Área Metropolitana de Lisboa os centros de vacinação para a toma da segunda dose da AstraZeneca vão funcionar das 17h às 21h - alguns podem encerrar às 20h. Na Área Metropolitana do Porto será das 17h às 20h. No entanto, alguns centros podem também funcionar até às 21h, pelo que se aconselha à consulta de horários na página da Administração Regional de Saúde do Norte.

Nos restantes centros de vacinação, os utentes devem consultar o horário localmente.

Já na próxima semana, de 5 a 11 de julho, serão os utentes vacinados com a primeira dose da AstraZeneca entre 26 de abril e 16 de maio que se devem dirigir ao centro de vacinação para receber a segunda dose da vacina. Quem recebeu a primeira dose entre 17 e 23 de maio deve tomar a segunda dose depois de 12 de julho.

Recorde-se que em causa está o facto de as autoridades de saúde terem reduzido de 12 para oito semanas o intervalo entre as doses da vacina.

Segundo a agência noticiosa, a mesma fonte indicou que as duas doses das várias vacinas contra a covid-19 devem ser administradas no mesmo centro de vacinação, não estando prevista a possibilidade de as pessoas poderem levar a segunda dose num local diferente.