A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, uma mulher, de 61 anos, suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado contra o marido, de 63 anos.

“Os factos ocorreram na tarde do dia 13 de dezembro de 2020, numa freguesia do Concelho de Celorico de Basto, no interior da residência onde a arguida habitava com a vítima, seu marido, com 63 anos de idade”, informou a PJ, através de comunicado.

A vítima foi agredida, “de forma repetida e com violência, na cabeça, face e pescoço, com um objeto contundente”, por “motivos ainda não totalmente apurados”, lê-se na mesma nota.

O homem sofreu várias lesões traumáticas graves, que foram “causa direta e necessária da sua morte”.

A ocorrência foi comunicada às autoridades, que iniciou a investigação que culminou agora, seis meses depois, na detenção da mulher da vítima.

A detida vai ser presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.