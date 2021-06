Hawks e Bucks estão empatados 2-2 na final da 'Conferência Este' da NBA, após o emblema de Atlanta ter arrancado uma folgada vitória por 110-88 na madrugada de quarta-feira, em casa dos Bucks.

O quarto jogo da série, no entanto, ficou marcado pela lesão de Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, que chocou com Clint Capela e sofreu uma hiperextensão na perna esquerda, ficando a queixar-se de dores, e precisando de ajuda para regressar aos balneários. O extremo grego contava 14 pontos e 8 ressaltos, mas acabou retirado do jogo no terceiro período.

É importante relembrar que Trae Young falhou o quarto jogo da final, devido a uma lesão contraída durante a partida anterior, e fica ainda na dúvida para o próximo confronto, que se joga na madrugada de sexta-feira, em Milwaukee.