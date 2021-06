O primeiro-ministro, António Costa, sublinha que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia termina, esta quarta-feira, "com os olhos postos no futuro", com a realização de uma cimeira da recuperação sobre o futuro da governação económica.

"Portugal encerra a presidência do Conselho da União Europeia com olhos postos no futuro", escreveu o primeiro-ministro no Twitter.

"Depois de termos posto em marcha o Next Generation EU e o próximo quadro financeiro plurianual, a cimeira da recuperação lança o debate que marcará os próximos meses sobre o futuro da governação económica da Europa", acrescentou.