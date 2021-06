Um surto de covid-19 foi detetado entre estudantes de Sevilha que estiveram em Portugal, recentemente, para uma visita de estudo a Portimão, informou a Junta de Andaluzia, em Espanha, esta terça-feira.

Foram confirmados 10 casos positivos ao vírus e 44 pessoas do colégio Sagrada Família de Urgel foram identificadas na sequência do surto, indicaram fontes do Ministério da Saúde espanhol, citados pela Europa Press.

A informação foi avançada pelo conselheiro do Ministério da Saúde e da Família na Junta de Andaluzia, Jesús Aguirre, que em conferência de imprensa disse que tem sido “muito difícil” saber quantos jovens foram a esta viagem, e consequentemente quantos familiares estiveram em contacto com eles, visto que esta viagem foi organizada pelos alunos e não pelas escolas.

De notar que este não é o primeiro surto associado a um evento deste género. Um surto de covid-19, na região de Palma de Maiorca – local que os estudantes costumam escolher como destino para viagem de finalistas -, contagiou 122 alunos, que testaram positivo no regresso a Andaluzia, e deixou 179 alunos em isolamento nas Ilhas Baleares.

Deste surto, há um jovem de 18 anos que está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Geral Universitário de Elche desde 24 de junho, indicaram fontes do hospital à agência EFE.

Segundo o i noticiou, esta terça-feira, o Algarve ultrapassou a região de Lisboa na incidência de novos casos de covid-19, um dos indicadores usados na avaliação da situação epidemiológica, estando agora ambas as regiões acima dos 300 casos por 100 mil habitantes a 14 dias – Lisboa com 308 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e o Algarve com 320 casos por 100 mil habitantes.