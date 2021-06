As forças de segurança vão passar a estar presentes nos centros de vacinação contra a covid-19, de forma a “zelar” pela segurança do local. A medida faz parte de uma orientação da Direção-Geral da Saúde, publicada esta terça-feira.

A atualização da orientação sobre o funcionamento dos Centros de Vacinação Covid-19 determina que “deve garantir-se uma Força de Segurança para zelar pela segurança do local e evitar aglomerados populacionais e garantir o distanciamento físico durante o horário de funcionamento, em articulação com outros profissionais e voluntários, quando aplicável”.

Além disso, a orientação prevê ainda voluntários no apoio às pessoas a vacinar. “Deve ser considerada a participação de voluntários na gestão da circulação das pessoas a vacinar ao longo do circuito sentido único” dos Centros de Vacinação, especialmente para as pessoas portadoras de deficiência, com mobilidade reduzida ou que não falem português, indica o documento.