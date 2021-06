Mais de cem bombeiros estão a combater um incêndio desde o início da tarde desta terça-feira numa fábrica de caixas de madeira e mobiliário em Arouca.

As chamas, que deflagram na fábrica da empresa Camarc, provocaram um ferido ligeiro que já foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria da Feira, indicou uma fonte da GNR à agência Lusa.

O alerta para o incêndio na zona industrial da Mata, em Mansores, foi dado pelas 14h23.

As fábricas situadas nesta zona industrial foram evacuadas, afirmou a mesma fonte.

A Polícia Judiciária esta a caminho do local do incêndio para apurar as suas causas.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local, às 15h10, 68 operacionais, apoiados por 28 viaturas.