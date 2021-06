As Forças de Defesa do Tigray (TDF, na sigla em inglês) afirmaram hoje ter "controlo total" da capital estadual, Mekele, depois da retirada do exército federal e do anúncio pelo governo etíope na segunda-feira de um cessar-fogo unilateral.

"Gostaríamos de partilhar a grande notícia com todo o povo e amigos de Tigray de que a nossa amada capital, Mekele, está agora sob o controlo total das Forças de Defesa de Tigray", fez saber através de uma declaração o governo estadual da Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês), que tinha sido derrubado na sequência da ofensiva das forças armadas federais em 04 de novembro último.

"O povo de Tigray pode agora afirmar e exercer todos os seus direitos de cidadania porque derrotou as forças invasoras em resultado de uma unidade bem coordenada e heroica", afirmou a TPLF na nota emitida esta madrugada.

O poder tigray restabelecido instou ainda a população a "estar em alerta constante para proteger toda a cidade e o seu povo contra qualquer força que possa tentar cometer crimes imperdoáveis contra vidas humanas e contra a propriedade".

A declaração foi emitida após o Governo federal etíope ter declarado na segunda-feira um "cessar-fogo humanitário unilateral" na região norte - contra o qual tem mantido uma ofensiva de guerra desde Novembro - após a administração regional interina ter apelado à cessação das hostilidades.

Segundo fontes da administração provisória de Tigray, nomeada por Adis Abeba quando tomou posse do estado no norte do país, o exército federal etíope deixou Mekele na segunda-feira, quando as TDF assumiram o controlo da cidade.

Antes do anúncio do governo federal, Abraham Belay, chefe do governo estadual provisório tigray, tinha apelado na segunda-feira a uma solução política para o conflito e enviado uma proposta ao governo em Adis Abeba, liderado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed.

"A abordagem da crise humanitária em Tigray é da responsabilidade do governo federal, não podemos esperar que seja feita pelo grupo rebelde, que está a brincar com as vidas do povo tigray", afirmou Abraham Belay em declarações recolhidas pela televisão estatal etíope.

Mekele tinha sido tomada pelo exército federal em novembro de 2020, na sequência da ofensiva lançada pelo primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, para derrubar as autoridades locais da TPLF no dia 04 desse mês.