Lionel Messi é oficialmente o jogador argentino com mais internacionalizações de sempre pelo emblema nacional. Contam-se 148 partidas com as cores nacionais da Argentina, após a partida da Copa América frente à Bolívia jogada na madrugada desta terça-feira, o que lhe permitiu destronar Javier Mascherano, que contabiliza 147 jogos pela seleção nacional.

Messi, com 34 anos, brilhou na última jornada do Grupo A da Copa América, na qual assegurou dois dos quatro golos argentinos na partida contra os bolivianos, blindando o seu lugar como maior goleador nacional, agora com 74 golos em seu nome.

Dessas 148 partidas, Messi viu a seleção Argentina vencer 88 vezes, ao passo que empatou 34 vezes e saiu derrotada em 26 ocasiões. Ainda assim, o avançado não celebrou qualquer título com a seleção sul-americana, tendo perdido a final do Mundial de 2014 frente à Alemanha, bem como a final de três edições da Copa América.