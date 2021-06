Avenida 5 de Outubro. Um prédio causava certa estranheza. Tinhas papéis a tapar as janelas, embora o edifício estivesse em bom estado. Certo dia, umas senhoras das vizinhanças, preocupadas com a possível degradação interna do edifício, juntaram-se para fazer uma visita. E, de repente, depararam com um espetáculo de as fazer abrir a boca de espanto e babarem os frufrus das golas das camisas. Num quarto, assim em espécie de enfermaria, uma série de mulheres estavam amarradas a catres. “Que diacho!”, terão pensado para com os seus botões, corando ligeiramente com o excesso de linguagem, apesar de íntima e secreta.

As que estavam presas à cama com ferros, eram loucas furibundas que tinham ataques de raiva e se lançavam sobre todas as pessoas a que conseguiam deitar a mão. De unhas longas e dentes afiados já tinham, segundo uma das responsáveis pelo sanatório improvisado, feito estragos sérios na cara de colegas de hospício. Por outro lado, gemendo e balançando os braços, de cabelos desgrenhados e camisas de noite até aos pés, outras mulheres deambulavam pelos quartos proferindo frases ininteligíveis. Parecia um quadro de Hieronymus Bosh levado a palco com requintes de malvadez.

As senhoras da Rua 5 de Outubro ficaram horrorizadas com o que observaram, mas não perderam a lucidez. Quiserem falar imediatamente com a responsável por aquela tranquibérnia e exigiram que lhes prestasse contas de imediato sob a ameaça de meter a polícia ao barulho. Muito atrapalhada, torcendo as mãos de aflição, a chefe de todo aquele espetáculo degradante confessou que se tratavam de mulheres que eram encontradas na rua, muitas em lugares inóspitos, “umas louquinhas”, chamou-lhes com um toque de carinho, que precisavam da proteção que elas lhes davam, ali mesmo, naquele edifício com as janelas tapadas a papel para que não se visse o que ia lá por dentro.

Manhoso, atento, um repórter do Diário de Lisboa, tendo recebido a notícia por vias travessas, tratou de ir, ele próprio, desvendar o mistério da Rua 5 de Outubro. Meteu ombros à tarefa.

A reportagem.

“É um rés-do-chão de 11 divisões, quase nua de mobiliário neste momento. Pede o senhorio, de arrendamento, 850$00 mensais que não parece merecer. Fomos recebidos por uma senhora que nos mostrou a casa, mas muito receosamente. À parte uma cozinheira que espreitava por uma fresta, não vimos mais ninguém além da cicerone. Chegámos, enfim, a um quarto-enfermaria. Nas camas não havia ninguém. Mas o que é isto? Uma casa de saúde para senhoras loucas? Assim com este aspeto de abandono e desconforto?”.

Cumprindo a obrigação de repórter, o jornalista tratou de puxar pela língua da responsável pelo espaço. “Um dia sairemos daqui. Muito brevemente, esperamos. Andamos à procura de um lugar mais digno para nos instalarmos”, dizia ela com convicção. Quanto ao plumitivo, havia mais coisas chocantes para distribuir pelos leitores: “Numa saleta mais do que modesta, se bem que limpa, duas mulheres sentadas em cadeiras, de cabeça baixa, como se estivessem de castigo. Eram duas loucas serenas, de olhos parados e expressões idiotas. Uma é velha, sulcos profundos no rosto, olhos piscos, lábios flácidos... A outra é uma rapariga nova, aí de 30 anos, sorri e conversa. São ambas do Porto. A velha endoideceu por que um filho se casou e abandonou-a. A outra, ninguém conhece o motivo da sua demência”.

Parece que, de tempos a tempos, tinham atitudes muito más. De um quarto com a porta fechada a sete chaves vinham gemidos e gritos e resmungos.

– Podemos ver o que se passa lá dentro?, perguntava o jornalista.

– Ah! Esse não pode ser. Nem tenho a chave. Não faço ideia onde ela está.

A resposta não podia ser mais estranha. Mas era evidente que algo de muito preocupante se passava no interior daquela divisão.

– Então mas não há aqui um responsável? E médicos?, insistia o repórter.

– Bom... a responsável sou eu. E temos um médico que vem cá com frequência. É de Rilhafoles e tem muita experiência em casos como este.

– Mas isto é assim tão mau?, insistia o perguntador.

E a resposta, definitiva:

– Olhe. Isto está como está porque estamos de mudança. Agradecia que não atrapalhasse o nosso trabalho. Bom dia!