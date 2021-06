Um súbito regresso a Volvograado

SEVILHA - Enquanto a noite ferve devagarinho pela berma do Gualdalquivir e me sento numa esplanada na companhia do meu mano Nuno Dias, a Isabel e o José Barreiros, sorvendo as cañas que a sede exige, um toque estranho no castelhano da menina que nos serve bate certo, perfeitamente certo, com os seus olhos opalinos com um traço negro que os faz ter o brilho próprio de pedras de quartzo. Anna, diz ela que se chama. Não tem olhos de sevilhana, que costumam ser lânguidos e húmidos, negros de veludo, trazendo consigo, lá bem no fundo, uma força feminina própria da velha bailarina cigana La Malena que tocava no céu com os seus movimentos que faziam com que a lua começasse a fazer movimentos de translações em seu redor.

Tem olhos de russa, russa de Volvogrado, como me diz, a antiga Estalingrado, lugar em que a morte passou a fronteira da indiferença. Quando lhe falo qualquer coisa em russo, ri-se nos cantos do olhar deixando a certeza que também sorri por debaixo da máscara que lhe esconde metade do rosto. Bebemos devagar e pouco. Não bebemos à maneira russa, À maneira desse extraordinário poeta que se chamava Iessenine, e que escreveu: “É o álcool que me desfolha o cérebro/Oh! Essas intermitentes noites de bebedeira/A medonha ressaca do deboche/Será por isso que me sinto um verme/A roer-me os olhos como se roessem folhas?” Não sei como responder a essa pergunta e acho que a escreveu só para ele, íntima e profunda, a sabedoria infinita dos bêbados que não esquecem porque todo o sofrimento fica muito para lá do esquecimento. Anna recorda por minutos a sua terra. Volvogrado onde estive duas vezes em condições diferentes, mas não vi olhos opalinos como os dela. Eram olhos negros – “Otchi chornié/Otchi zgúchie” -, como cantam na voz a arrastada que faz do russo a mais bela de todas as línguas e que pega fogo aos olhos de todos os que a falam.