O último fim de semana podia ter sido aproveitado para se fazer um grande estudo sobre a propagação da pandemia através dos restaurantes, já que devem ter sido muitos milhares de lisboetas que foram almoçar a Cascais ou Setúbal, por exemplo, para poderem fazê-lo além das 15h30, e que terão aproveitado para jantar, atendendo a que nessas localidades, como noutras da Área da Grande Lisboa,a restauração podia estar aberta até à 1 da manhã.

Se tivesse havido meios e vontade, daqui a 14 dias saberíamos muito mais sobre o assunto. O que eu sei é que muita gente andou de um lado para o outro e conto a história de uma pessoa que conheço bem. No sábado, almoçou na zona de Belém e à noite combinou com um grupo de amigos jantar em Algés. No domingo, acordou cedo e foi até uma praia da Caparica onde almoçou tranquilamente. Depois de um dia de sol, optou por ir ver o jogo de Portugal com a Bélgica a Setúbal, de onde saiu por volta da meia-noite.

A pergunta que se faz é: qual o sentido de se tomarem medidas avulsas? Fechando a restauração em Lisboa seria expectável que os lisboetas fossem gozar o fim de semana para os concelhos vizinhos, tal como aconteceu. Estando os números a crescer consideravelmente em muitas localidades da Grande Lisboa será natural que na próxima semana se alterem as regras também para essas localidades. Perante isto não teria sido preferível ter-se fechado tudo ao mesmo tempo, mesmo não tendo essas terras ainda atingido o número proibido?

Por não se ter tomado essa decisão, parece-me óbvio que iremos todos pagar outra vez por esta indecisão. O raio do vírus não se consegue combater isoladamente e as zonas vizinhas às que apresentam surtos mais cedo ou mais tarde serão afetadas se não forem tomadas medidas rápidas.

P. S. A história da demissão do ministro da Saúde britânico é sinistra. Como foi possível existir uma câmara de filmar no seu gabinete sem que este soubesse? E será que só filmou o beijo e o abraço com a secretária ou também apanhou segredos de Estado? Mas não deixa de ser curioso que um ministro que fura a distância social se demita enquanto noutros países continua valer quase tudo sem que alguém se responsabilize.