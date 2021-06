Investigadora e especialista em políticas de combate à corrupção, Susana Coroado é, desde setembro de 2020, a presidente da Transparência e Integridade (TI-PT), que integra a rede global da ONG Transparency International. Ao i, explica que este é um combate que não acaba porque a corrupção não só se reinventa como conta com a cumplicidade das instituições para essa reinvenção.

Tivemos recentemente o primeiro-ministro António Costa a afirmar que “Portugal tem um historial de bom aproveitamento dos fundos europeus”. Isto provocou-lhe um sorriso, presumo?

(sorriso) Sim. Para começar porque, e apesar de estarmos na União Europeia há mais de três décadas, continuamos com um enorme atraso económico e social e estamos a ser ultrapassados por todos os países, ou pelo menos por vários países que entraram em 2004, depois de nós. Alguma coisa não está a correr bem.

Digamos que não se surpreendeu com as recentes declarações de Elisa Ferreira, a atual comissária europeia para a Coesão e Reformas e eurodeputada do Partido Socialista, em que diz isso mesmo. Na sua opinião...

... não é na minha opinião, são os dados que temos. Basta ver os níveis de produtividade, os níveis de desenvolvimento. Não sou eu que digo, não sou economista, mas os dados estão aí.

E em todas as análises possíveis temos que nestes 30 anos não soubemos aproveitar os fundos estruturais? Não temos, então, um bom histórico?

Penso que a questão é também a de que nós estaríamos obviamente muito pior se não estivéssemos na UE, e se não tivéssemos recebido fundos. Agora, no essencial, poderíamos estar muito melhor.

E na sua opinião não estamos porquê?

Porque muitos desses fundos foram desaproveitados. Quando se fala do historial, é preciso ter em consideração outra coisa, para além dos dados económicos: é que temos uma Justiça que não funciona. Veja o caso da UGT e dos fundos europeus. Nunca chegou a lado nenhum na Justiça portuguesa, mas o que é facto é que o OLAF (Organismo Europeu de Luta AntiFraude) deu aqueles fundos perdidos por fraude. Portugal perdeu o dinheiro daqueles fundos de duas formas: um, porque não foram bem utilizados; dois, e tendo em consideração que o OLAF concluiu que o dinheiro tinha sido perdido por fraude, obrigou Portugal a devolver o dinheiro. Para as estatísticas portuguesas não houve fraude porque toda a gente foi absolvida, mas para o OLAF houve. E a Tecnoforma foi uma questão parecida, a investigação foi arquivada em Portugal, mas o OLAF, em Bruxelas, não ficou convencido.

Curiosamente estamos a falar de dois tempos diferentes e de pessoas envolvidas ligadas a dois partidos diferentes: temos o caso UGT, de 1988/89, que envolveu Torres Couto, João Proença e Oliveira e Costa, com 36 arguidos, e, entre eles, 23 pessoas singulares, iniciado em 1995 e resolvido em 2007 com a absolvição de todos os arguidos, com uma exceção, José Veludo, antigo tesoureiro da UGT, crime, entretanto, prescrito, em causa estavam 1,8 milhões de euros. E temos o caso Tecnoforma, que envolveu Miguel Relvas e Pedro Passos Coelho, por práticas entre 2002 e 2004, quanto ao primeiro, o eventual crime de abuso de poder prescreveu, e quanto ao segundo, o Ministério Público considerou que não havia nada a apontar, mas, e mais uma vez, Bruxelas pensou de forma diferente. Os valores em causa eram de 6,7 milhões de euros e também foram devolvidos. Temos, então, uns ligados ao PS e outros ao PSD, e o mesmo padrão.

Isto não tem só a ver com partidos, e, sobretudo, não tem só a ver com um partido em particular, muitos fundos são usados pelo poder local e o poder local não se limita a um só partido, é importante que isto fique claro. É natural, e porque nos últimos anos o PS tem governado mais, que seja o PS o mais criticado e, por outro lado, como tem estado mais tempo no poder, tem mais vícios do poder, não é por uma questão ideológica ou da natureza do partido...

... é mais da natureza humana.

Se o PSD tivesse estado mais tempo no governo... aliás, muitas destas fraudes, e de que se falam ainda hoje, foram no tempo do Cavaco Silva. Não tem minimamente a ver com questões partidárias. Tem a ver com o facto de haver falta de mecanismos de fiscalização e, acima de tudo, de prevenção, e tem a ver com vícios de poder, querendo beneficiar interesses económicos que estão perto do poder ou querendo beneficiar elementos do partido ou estruturas do partido, atribuindo determinados fundos ou determinados obras.

Sabemos que as clientelas partidárias podem ser –gananciosas, e estes vícios instalaram-se, permanecem e não há discurso político que os elimine, ou seja, podem ser eliminados à superfície, no discurso, mas a prática continua a mesma, é isso? Sinto que não está otimista?

Não, até porque o foco está muito na pequena fraude com os fundos, estão a recuperar-se as histórias que ocorreram nos anos de 1980, 1990, do empresário que recebeu o dinheiro dos fundos europeus e que em vez de o investir foi comprar um Porsche. Essas fraudes, neste momento, estão muito mais controladas, diria que já não se fazem, mas que permitem ao discurso político vir dizer: ‘Como viram, isto correu tudo bem porque já ninguém comprou Porsches ou renovou a cozinha’. E é verdade que está tudo mais informatizado e é mais difícil fazer uma fraude desse género neste momento. Mas com o foco neste tipo de fraudes, esquece-se todo o resto, que é o que acontece a montante, e isto de duas formas: a primeira, é com a escolha dos projetos que são financiados, há vários tipos de financiamentos europeus, diversas formas de fazer o financiamento, que podem ir, por exemplo, para aquelas linhas de financiamento das empresas, e quando se fala de fraude, e é aí que devemos ter agora alguma da atenção. Mas há outras coisas. As grandes obras públicas têm sido financiadas por fundos europeus, e aí a questão não é tanto quem é que ficou com o dinheiro. Imagine-se que se volta a fazer um TGV, a escolha do TGV ou a opção por fazer um novo aeroporto, temos que pode ser desnecessária a obra em si, ou desnecessário o tamanho da obra, mas que se decide fazer porque se sabe que isso vai favorecer determinados grupos económicos, ou até a localização das obras. Fazendo-se uma grande obra no município x em vez de se fazer no município y, porque o município x é governado pelo partido do poder ou porque é necessário, também por razões políticas, que ali haja um determinado benefício.

