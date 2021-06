“Finalmente vamos respirando um pouco de alívio. Aos poucos”. A garantia é dada ao i por um proprietário de uma quinta nos arredores de Lisboa que, garante, já viu casamentos, batizados e festas de aniversário crescer este ano face ao que aconteceu em 2020. Outra coisa não seria de esperar até porque, recorda, no ano passado estiveram praticamente parados. “É impossível ainda podermos comparar com os números de 2019, um ano que foi completamente normal. 2021 ainda não o é, sabemos isso”, admite. No entanto, é possível respirar um pouco de alívio: a confiança dos portugueses face à pandemia de covid-19 tem crescido e, por isso, a quinta tem tido, pelo menos, um evento por fim de semana.

“Esta é a altura dos casamentos, dos batizados. E muitos dos casamentos que temos tido já tinham sido adiados o ano passado. É complicado quando alguém tem que adiar um sonho destes por dois anos”, diz o responsável.

E, tal como acontece nesta quinta, a verdade é que, aos poucos, o setor dos eventos tem crescido. Prova disso é o mais recente estudo da Fixando, que revela que o setor dos eventos em Portugal está já a dar “fortes sinais de recuperação”. Desde abril e até ao final do mês de maio, este setor – que esteve quase parado no ano passado – registou uma recuperação de 138%.

O estudo da plataforma – que foi realizado já depois de o Governo ter anunciado a obrigatoriedade dos testes para eventos – revela ainda que, do lado dos profissionais deste setor, 84% concorda com a obrigatoriedade dos testes e 73% diz que os custos deviam ser suportados pelo Estado.

O responsável ouvido pelo i concorda mas desvaloriza. “As pessoas querem tanto que este dia aconteça e querem tanto que tudo corra bem que não veem problema em suportar mais esse custo. E, em muitos casos, é pago pelos convidados. Hoje em dia também já é possível fazer testes rápidos gratuitos na maioria dos concelhos e, os das farmácias também não são muito caros. E nós também o fazemos à entrada”, diz ao i.

Mas a recuperação não é um mar de rosas e há ainda muitos negócios que estão a sofrer com a crise pandémica. O inquérito da Fixando revela que 45% dos profissionais viram-se obrigados a recorrer a ajuda financeira no último ano devido ao impacto da pandemia, num contexto onde mais de 75% registou quebras acima dos 75% nos lucros. Num dos resultados do inquérito, os números não deixam margem para dúvidas: “Caso a conjuntura se mantenha e as regras não sejam aliviadas, 50% dos negócios não sobreviverá mais de seis meses”.

