A proibição de corte de fornecimento, medida excecional no âmbito da pandemia de Covid-19, termina no próximo dia 30 de junho. O alerta foi dado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), mas lembra que se mantém a obrigação das empresas enviarem um pré-aviso de corte com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

“Como o corte e o restabelecimento da ligação têm custos e a energia é um bem essencial, a ERSE aconselha os consumidores com pagamentos em atraso, a contactar o fornecedor, solicitar um plano de pagamento em prestações e evitar o corte de fornecimento”, afirma o regulador.

Além disso, em caso de conflito, “os consumidores podem recorrer ao centro de arbitragem de conflitos de consumo mais próximo e, em situação de sobre-endividamento global, devem procurar aconselhamento junto daqueles centros de arbitragem, de associações de consumidores ou dos organismos que integrem a rede de apoio ao consumidor endividado”.

No entanto, garante que “em qualquer circunstância, o corte do fornecimento de eletricidade e de gás natural só poderá ocorrer após o envio de um pré-aviso, por escrito, com pelo menos 20 dias de antecedência em relação à data prevista do corte”.

Cautela

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno voltou a garantir ontem que a retirada das medidas extraordinárias no âmbito da covid-19 deve ser feita a par de uma abordagem cautelosa e vigilante, alertando que ainda está tudo dependente da evolução da pandemia. O momento de remover ou aliviar as medidas implementadas exigirá uma abordagem cautelosa e vigilante, cuidadosamente adaptada aos desenvolvimentos da evolução económica e financeira. Ainda está tudo muito limitado pela evolução da pandemia”, disse Centeno, numa intervenção durante a VI Conferência dos Bancos Centrais do Mediterrâneo.

Esta não é a primeira vez que o governador do BdP alerta para a retirada das medidas no âmbito da pandemia. Em abril, Centeno alertou para a eliminação prematura das medidas de apoio e disse que as mesmas se deveriam manter enquanto fossem necessárias.

Na mesma intervenção, o antigo ministro das Finanças português sublinhou que a “cooperação internacional tem sido crucial para responder à emergência sanitária e aos desafios do processo de vacinação”.

Ao mesmo tempo, alerta que “ainda não estamos fora de perigo”, justificando que é necessário garantir que as vacinas chegam a todos e que são feitos esforços no sentido de ajudar na recuperação dos setores mais afetados da economia. E considera que estamos a entrar em modo “recuperação”, mas adianta que é necessário abordar “os dois principais legados desta crise: as cicatrizes e a incerteza global.