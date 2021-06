O Terminal 2 (T2) do Aeroporto de Lisboa, que está encerrado desde o dia 30 de março de 2020, por causa da pandemia, vai reabrir portas no dia 1 de julho, em resposta ao “aumento de tráfego, ainda que reduzido comparado com valores de 2019”, anunciou ANA - Aeroportos de Portugal.

Esta infraestutura volta, assim, a funcionar 15 meses depois, numa altura em que a vacinação vai dando alguma esperança relativamente à retoma das viagens aéreas.

Os passageiros, de acordo com a ANA, revelam que o check-in e embarque das viagens marcadas a partir das 4h horas do dia 1 de julho, através das companhias áreas Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair serão efetuadas no T2. Já os passageiros com voo marcado com a Wizzair devem verificar qual o terminal de embarque”, diz em comunicado.

Durante este período em que o T2 não funcionou, “a ANA teve oportunidade de iniciar intervenções de melhoramento e modernização do T2, nomeadamente, a expansão da área de embarque Non-Schengen, a reformulação e ampliação de instalações sanitárias e a criação de uma nova área de espera.



A retoma da operação no T2 – que foi suspensa a 30 de março do ano passado – irá permitir “recuperar o normal funcionamento das companhias aéreas que aí desenvolvem a sua atividade, assegurando as necessárias condições de segurança sanitária aos passageiros”.