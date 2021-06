O realizador Quentin Tarantino voltou a admitir, em conversa com Bill Maher, que o próximo filme pode ser o seu último.

Já não é segredo que o cineasta pondera reformar-se depois de realizar o seu décimo filme, mas os fãs parecem manter firme a esperança de que Tarantino mude de ideias, mas as suas últimas declarações mostram que o adeus ao cinema do realizador continua marcado para breve.

No episódio de Real Time With Bill Maher de 25 de junho, o realizador falou do seu livro Once Upon a Time in Hollywood, baseado no seu filme com o mesmo nome e não só.

Maher, um admirador confesso do trabalho do cineaste norte-americano, não poupou elogios e disse que o último filme é a sua melhor obra. Foi então que o realizador explicou que “é exatamente” por isso que quer “desistir”. “Eu conheço a história do cinema, e daqui para a frente, realizadores não melhoram”, acrescentou.

Questionado sobre o seu eventual abandono precoce do cinema, Tarantino reconheceu que a decisão pode não fazer sentido para o público.

“Eu não tenho uma razão, que queira dizer em voz alta, que ganhe a discussão no tribunal da opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar durante 30 anos, fazendo tantos filmes como fiz, que não são tantos como outras pessoas… Isso é uma carreira muito longa e eu dei-lhe tudo o que tinha”.

Maher aproveitou ainda para perguntar sobre um dos primeiros filmes de culto do realizador: “Se fizesses hoje o Reservoir Dogs, achas que o farias ainda melhor?”. Tarantino respondeu: “Já considerei fazer um remake de Reservoir Dogs como o meu último filme – mas não o vou fazer, internet!”.