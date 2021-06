A PSP pôs fim, na madrugada de domingo, a uma festa, com cerca de 50 pessoas, num bar da Maia, tendo também dispersado centenas de pessoas que se aglomeraram na Cordoaria, no Porto.

Fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP disse, citada pela agência Lusa, que o bar na Maia foi encerrado pelas 02h20 e que as cerca de 50 pessoas, que se encontravam no interior sem cumprir as regras de segurança contra a ​​​​​​​covid-19, foram identificadas.

A polícia deslocou-se ao local depois de receber uma denúncia, lá chegada foi possível observar "o incumprimento das regras", o que levou ao encerramento do espaço.

Esta não terá sido a primeira vez que a PSP encerrou aquele estabelecimento de diversão noturna pelas mesmas razões.

No Porto, na zona da Cordoaria, a PSP teve também que dispersar centenas de pessoas que se encontravam na via pública, sem respeitar as regras de segurança.