No Comboio de Serviço

SEVILHA - Confirmei. O comboio que me leva de Budapeste a Munique pela segunda vez no espaço de cinco dias é alemão. Há muito anos que espero para fazer esta experiência, sempre adiada, por uma razão ou por outra, mas hoje estou preparado.

Trago comigo as palavras de mestre Brecht: “O comboio de serviço/É uma obra-prima da técnica ferroviária/Os passageiros/Têm apartamentos privativos/Pelas largas janelas/Vêem os camponeses alemães mourejar os campos/Se por acaso transpirassem nesse momento/Poderiam tomar banho”. Exagero claro do autor. Sobretudo no que toca ao banho e aos camponeses. Vejo muito campo, mas camponeses nem por isso. Provavelmente viajam a meu lado no comboio.

O cheiro a transpiração é indisfarçável. Noutra passagem: “Um subtil sistema de luzes permite-lhes/Ler à noite, de pé, sentados ou deitados, os jornais/Com as grandes reportagens sobre os benefícios do regime”. Não há dúvida que os comboios alemães regrediram muito desde o tempo do Reich. Até a rede de telemóvel e de internet não são grande coisa. Jornais não se arranjam, mas há uma revista sobre comboios pendurada em cada janela. Bom proveito na sua leitura. “Fazem as respectivas necessidades/Em privadas revestidas de mármore/Cagam/Na Alemanha”.

Chegado a este ponto, e sem ser movido por qualquer tendência escatológica, tive de ir por mim mesmo. As respectivas necessidades ficam, pelo vistos, a boiar umas nas outras, até que se carregue num botão e sejam sugadas. Aqui a ciência ajudou a indústria dos caminhos-de-ferro germânicos. Antigamente, ao carregar no pedal, era normal ver as respectivas necessidades partirem sem um adeus, depositadas nas pedras que ficam entre os carris. Talvez por isso aquela ordem que não merecia discussão: “Não utlizar enquanto o comboio não estiver em andamento”. Nas estações de comboios portuguesas havia demasiadas respectivas necessidades para que a ordem tivesse sido acatada por todos. Reporto aqui que, quando carreguei no botão, não vi como dantes, as pedras entre os carris. Portanto, uma boa notícia para o mundo: já não cagam na Alemanha.