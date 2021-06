Desde quando o futebol é um exercício de contabilidade?

Na antevisão da partida de ontem frente à Bélgica, o selecionador nacional repetiu um lugar-comum que certos comentadores televisivos adoram. “As finais não se jogam, ganham-se”, disse Fernando Santos. É uma daquelas boutades que caem bem porque transmitem convicção, mas que são evidentemente falsas. Uma final é disputada por duas equipas: ambas entram em campo com o mesmo desígnio, mas só uma delas pode ganhar.

Não sei quando o futebol foi contaminado por esta lógica “empresarial”, chamemos-lhe assim, esta ideia fixa

de que só interessa a vitória, não o jogo em si. Mas tenho uma suspeita e uma certeza.

A suspeita é de que José Mourinho, com a sua ambição e sede de troféus, teve alguma coisa a ver com o assunto.

A certeza é de que esta abordagem pragmática, meramente focada no resultado e nada mais, empobreceu o futebol.

Não vou negar que os resultados interessam – e Fernando Santos, justiça lhe seja feita, obteve uma brilhante e inédita vitória em 2016 que entra para os anais do futebol mundial. Com certeza que interessam. Mas o desporto não se resume a dois números num painel eletrónico ou no canto do televisor. E tenho as maiores dúvidas de que se deva sacrificar tudo – o espetáculo, a alegria, o entusiasmo, a beleza – a essa deusa chamada vitória, que opera por vias insondáveis.

Mas parece-me haver ainda outro aspeto revelador na frase de Fernando Santos. É que dá a ideia de que, se a sua equipa pudesse ganhar sem jogar, o selecionador ficaria satisfeito. De certo modo isso refletiu-se nas exibições contidas, quase torturadas da Seleção Nacional em 2016, por exemplo. Apesar dos seus talentos individuais imensos, a equipa parecia nunca conseguir libertar-se e venceu um único jogo nos 90 minutos regulamentares.

Com todo o respeito, discordo do selecionador. Nenhum desporto é um mero exercício de contabilidade

e as equipas não são empresas. Sim, as finais são para jogar. De preferência para a frente e se se jogar um futebol bonito ainda melhor.