Desde há já oito dias, quem passa pela Baía de Cascais pode ver ali bem perto não o barco à vela da canção dos Delfins mas um gigantesco iate, que impressiona pela sua imponência e luxo. E são muitos os que não resistem a chegar o mais perto possível para a fotografia ou selfie da praxe.

Propriedade do multimilionário paquistanês naturalizado norte-americano Shahid Khan, ligado à indústria automóvel nos EUA e um amante do futebol americano (é dono dos Jacksonville Jaguars, da NFL) e do futebol europeu (tem o Fulham FC, da premier league de Inglaterra), além de outros desportos (é um dos acionistas de referência da All Elite Wrestling), o Kismet (assim foi batizado este mega iate) já recebeu visitas do mundo do espetáculo, como Jay-Z ou Beyoncé, e está à venda na internet por um preço-base não menos impressionante: 200 milhões de dólares ou 169 milhões de euros. Está também disponível para aluguer pela módica quantia de 1,2 milhões de euros por semana.

Com 95 metros de comprimentos e 15 metros de altura – que se distribuem pelos seis andares acima da linha da água (contando com a torre de controlo) –, o Kismet tem uma tripulação mínima de 28 pessoas e pode acolher festas para cerca de 270 convidados. Mas as suas instalações de luxo servem idealmente para viagens com 12 passageiros a bordo, acomodados nas suas sete luxuosíssimas cabines.

Construído em 2014, o Kismet tem ginásio, spa, cabeleireiro, salas de cinema (no interior e no exterior), piscinas, jacuzzi, além de enormes salões e zonas de estar e descansar nos diferentes patamares... e um heliporto.

Da popa abre-se um autêntico hangar, de onde pode sair para a água tanto uma lancha rápida equipada para esqui aquático, como motos de jet-ski, kayaks ou outros equipamentos para a prática de mergulho ou outros desportos náuticos.

Shahid Khan, com uma fortuna avaliada em mais de oito mil milhões de dólares é referenciado nas listas dos mais ricos do mundo como o homem mais rico de origem paquistanesa e já fez capa da revista Forbes, sendo conhecido também pelo seu bigode de pontas retorcidas.