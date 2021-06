Uma consultora especializada em engenharia estimou, três anos antes do desabamento de um prédio em Miami, que seriam necessárias obras de nove milhões de dólares (cerca de 7,5 milhões de euros) para recuperar a infraestrutura.

O e-mail da empresa, a Morabito Consultants, estava entre uma série de documentos divulgados pela cidade de Surfside, enquanto decorrem as operações de resgate no local.

Pelo menos cinco pessoas morreram e 150 estão desaparecidas após o desabamento do prédio, que ocorreu na quinta-feira.

A estimativa remonta a 2018 e a empresa já tinha alertado para problemas no andar térreo, nomeadamente junto à piscina, bem como para "fissuras e estilhaços abundantes" nas colunas, vigas e paredes da garagem, que ainda não estavam resolvidos quando o prédio desabou.

"A falha na impermeabilização [do 'deck' da piscina] está a causar grandes danos à laje estrutural em cimento", lê-se no documento.

No entanto, este relatório não indica que os danos constituíssem um perigo iminente.

O teto da torre estava a ser alvo de obras, mas ainda é desconhecido se isso estará ligado à causa do acidente.

Na sexta-feira, a presidente da câmara de Miami-Dade, Daniella Levine, disse que as autoridades têm esperança de encontrar pessoas vivas no prédio.

"Continuaremos as operações de busca e resgate porque ainda temos esperança de encontrar pessoas vivas. [As equipas de resgate] estão extremamente motivadas pela perspetiva de encontrar pessoas. Temos que os obrigar a fazer as rotações [de turnos], isso mostra o quão forte é a sua motivação", acrescentou, na altura.