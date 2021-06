Os mais atentos encontraram um pormenor numa fotografia de Cristiano Ronaldo e Benzema, no final do jogo entre Portugal e França do Euro2020, que prova que o português não esquece a namorada, nem mesmo dentro de campo.

Na imagem é possível ver parte das caneleiras do português, que mostram uma fotografia do craque ao lado da namorada, Georgina Rodríguez.

A fotografia em questão já tinha sido partilhada com os seguidores, em maio deste ano, no Instagram pessoal de Georgina.

Veja a fotogaleria.