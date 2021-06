O ex-primeiro-ministro socialista José Sócrates vai ter hoje a seu lado o antigo bastonário dos Advogados, ex-eurodeputado pelo MPT e fundador do PDR, António Marinho Pinto, na apresentação do seu último livro num hotel em Coimbra.

A obra, intitulada Só Agora Começou, é editada pela Atual, conta com prefácio da ex-Presidente brasileira, Dilma Rousseff, e estabelece um paralelo entre a Operação Marquês em Portugal, conduzida pelo juiz Carlos Alexandre, e o processo Lava Jato no Brasil, liderado pelo magistrado e agora ex-ministro da Justiça (do Governo de Jair Bolsonaro) Sérgio Moro.

Recorde-se que, nas escutas que constam dos autos do processo Marquês, José Sócrates chega a defender Marinho Pinto como a pessoa mais indicada para liderar o Partido Socialista, em vez de António Costa. Tal como o SOL revelou, quando o então autarca de Lisboa se preparava para desafiar a liderança de António José Seguro, em 2014, Sócrates considerava que ele, António Costa, não tinha «tomates» e a pessoa mais indicada para secretário-geral dos socialistas, no seu entender, era o seu «amigo» António Marinho Pinto.

Em 2018, Sócrates desvinculou-se do PS.