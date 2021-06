Tony Carreira recorreu às redes sociais para falar pela primeira vez após ter sido internado devido a um enfarte do miocárdio, na quarta-feira, tal como avançou o Nascer do Sol. O cantor recebeu alta hospitalar, esta sexta-feira, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro.

Tony diz que a sua vida "não tem sido fácil" desde dezembro de 2020, mês em que a filha Sara Carreira morreu após acidente de viação.

"Não tenho o direito de não lutar pela vida, pelos meus filhos, por vocês, pelas pessoas que me amam e que tanto me têm apoiado, e claro, pela Associação em memória da minha filha Sara", assinalou o cantor, que referiu o apoio incondicional que os fãs lhe tem dado desde a morte de Sara Carreira.

"Quero agradecer ao Hospital de Faro pelo carinho com que me trataram. Foram maravilhosos! Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens", apontou o cantor, ao reforçar que no dia 23 de julho tem "encontro marcado no Casino Estoril onde vamos todos cantar para a minha princesa", concluiu.