A VdA (Vieira de Almeida) nomeou em Assembleia Geral a sócia Paula Gomes Freire como Managing Partner e João Vieira de Almeida como Senior Partner. Os novos cargos, que resultam de uma alteração recentemente aprovada ao modelo de governação da firma, serão assumidos em fevereiro de 2022.

Assim, Paula Gomes Freire, que já integrava o Conselho de Administração, irá suceder a João Vieira de Almeida no cargo de Managing Partner, passando a presidir à Comissão Executiva e a liderar a gestão operacional da firma, com foco no negócio, na equipa e nos resultados.

Por seu turno, João Vieira de Almeida irá assumir o recém-criado cargo de Senior Partner, presidindo ao Conselho de Administração, com responsabilidade pelo desenvolvimento estratégico, gestão do partnership e particular foco na defesa e promoção da cultura e sustentabilidade.

Com estas alterações, ditadas pela sua atual dimensão e complexidade, a VdA adota um modelo inovador que resulta numa liderança combinada e de base colaborativa, dedicada a diferentes dimensões mas com o mesmo foco e ambição, assentes numa visão de liderança e de futuro a longo prazo.