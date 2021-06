Um ataque com uma faca, esta sexta-feira, na cidade de Wurtzburgo, na Alemanha, fez três mortos e 10 feridos, quatro em estado grave. A infomação foi confirmada pelo ministro do Interior da Baviera, que se deslocou ao local do incidente.

No Twitter, a polícia revelou que o suspeito foi detido e que não há perigo para a população. As autoridades também já tinha confirmado que existiam "vários feridos e também mortes a lamentar", tendo confirmado, entretanto, a existência de três vítimas mortais.

O suspeito foi baleado numa perna pela polícia antes da detenção, mas não corre perigo de vida.

Segundo as autoridades, o suspeito é somali, tem 24 anos, e mora naquela cidade. As motivações do atacante ainda não são conhecidas.

Nas redes sociais, algumas imagens divulgadas mostram que o homem começou a atacar transeuntes e que algumas pessoas tentaram fazer frente ao suspeito.

Notícia atualizada pelas 19h25

#Würzburg



Respekt an alle Brüder dort die den Kerl in Schach gehalten haben bis die Polizei die Sache regeln konnte. pic.twitter.com/G3Ryh1kqMf — SkullCandyEditing (@SkullCandyEdit) June 25, 2021

Fakten statt Spekulationen: durch den Angriff eines 24-jährigen Somalier kamen drei Menschen zu Tode, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der in Würzburg wohnenede Mann wurde durch eine Polizeikugel getroffen, befindet sich aber außer Lebensgefahr. #WUE2506 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021