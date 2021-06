Tony Carreira recebeu, esta sexta-feira, alta do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro, onde se encontrava internado após ter sofrido um enfarte do miocárdio.

“O cantor Tony Carreira recebeu alta hospitalar e já se encontra em casa”, lê-se num comunicado da editora do cantor.

O músico expressou a sua “gratidão pelas tantas demonstrações de carinho que recebeu” e deixou também uma palavra de agradecimento “aos extraordinários profissionais de saúde do Hospital de Faro”.

Recorde-se que Tony Carreira, de 57 anos, foi internado na passada quarta-feira, tal como avançou o Nascer do SOL. No mesmo dia, um comunicado publicado nas redes sociais confirmou que o cantor estava internado, mas “bem de saúde”.