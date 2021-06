O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, voltou, esta sexta-feira, a apelar que os adeptos portugueses se desloquem a Sevilha para apoiar a Seleção Nacional no jogo do campeonato europeu de futebol contra a Bélgica. Desta vez, a mensagem foi dirigida aos deputados do Parlamento.

"Vamos então terminar a sessão. Agradeço a todos a cooperação prestada e até para a semana. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro", afirmou, no final da sessão plenária.

A mensagem surge dias depois de Ferro Rodrigues ter apelado a uma deslocação “massiva” de adeptos portugueses ao sul de Espanha, no final do jogo de Portugal contra França, para assistirem ao encontro entre a Seleção Nacional e a Bélgica, e um dia antes de o Governo anunciar as novas medidas para combater o agravamento da pandemia de covid-19.

"Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste Campeonato da Europa", afirmou Ferro Rodrigues em declarações à RTP.