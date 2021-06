Pelo menos três pessoas morreram e centenas ficaram feridas na sequência de uma forte tempestade que originou a formação de um tornado, na noite de quinta-feira, na República Checa.

Durante a noite, a tempestade, acompanhada de fortes rajadas de vento e de queda de bolas de gelo, deixou um rasto de destruição em sete vilas e cidades.

As cidades de Breclav e Hodonin, na região de Morávia do Sul, foram as mais afetadas. Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o hospital de Hodonin recebeu cerca de 200 feridos, um dos quais morreu no hospital.

As autoridades checas ainda não conseguiram determinar o número total de feridos e as buscas de resgate estão a ser realizadas com ajuda de equipas da Áustria e Eslováquia.

Pelo menos 120 mil casas ficaram sem eletricidade.

O primeiro-ministro do país, Andrej Babis, afirmou que se trata de “uma enorme tragédia”. Já o ministro do Interior, Jan Hamacek, diz que a situação “é muito grave”.