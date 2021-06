BUDAPESTE - No passeio em frente do meu hotel, na Ülliót utca, uma avenida longa que nos leva até ao Danúbio e à velha ponte de ferro verde, há uma banca de flores que deixa no ar um aroma de entontecer abelhas. O homem que toma conta do quiosque parece uma personagem de Jaroslav Hasek, o Valente Soldado Chveik, desse livro que encanta o meu querido amigo Bernardo Trindade, homem que percebe de livros como poucos. Aliás, por causa do figurão do Chveik e da sua ridícula prisão por dois soldados trinca-espinhas, o Bernardo sabe diálogos inteiros da série austríaca de 1972, Die Abenteuer des Braven Soldaten Schwejk, sem que para isso tenha de saber falar alemão. Chveik era checo embora húngaro. Ou seja, era da Boémia que fazia parte do Império Austro-Húngaro. O nome original do livro é uma violência para a língua e respectivas papilas, capaz de provocar cãibras até ao duodeno: Osudy Dobrého Vojáka Švejka za svěTové Války, ou algo como As Verdadeiras Aventuras do Bom Soldado Chveik Durante a Grande Guerra. A Grande Guerra é a primeira, claro está, e o nome de Chveik é grafado de tantas maneiras diferentes que usei a do livro da Europa América, edição de bolso. O Chveik das flores tem tanta metafísica como o Esteves da Tabacaria e, quando o vejo, todos os dias, dá-me vontade de acenar e dizer “Adeus ò Esteves”, mas a gente nunca sabe ao certo como reagem os homens sem metafísica. Ontem reparei que, por entre as flores, o Chveik da avenida Ülliót, tem uma gaiola vazia. Não sei se está à espera de algum pássaro ou se o pássaro já voou. Mas é uma gaiola tão pequena que me lembrou as gaiolas de plástico que a minha avó Manuela nos comprava na feira de Ourém. A gente fechava nelas um grilo e uma folha de alface e o grilo trilava de satisfação. Os grilos estão cheios de metafísica: têm asas mas não voam. Esfregam uma na outra e cantam... Asas com música dentro.