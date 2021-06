O barco do amor

Numa conversa telefónica com um amigo que emigrou há uns anos para os Emirados Árabes Unidos e que se instalou no Dubai fiquei a saber que para o mês que vem já vai para a segunda vacina. Não é a segunda dose, é mesmo a segunda vacina. Depois de ter sido vacinado no principio do ano, com as duas doses correspondentes, o Governo local convida (que é como quem diz ou levas ou cortamos-te as vazas) todos os que para si trabalham a vacinarem-se duas vezes por ano e assegura meios suficientes para que o processo decorra com eficiência. Para além disso, todos os que para lá decidirem fazer turismo têm como atrativo a oferta de uma vacina imediata e a promessa de um país em velocidade cruzeiro.

Por cá continuamos na montanha russa. A fazer lembrar a célebre musica popular do Quim Barreiros do “ponho o carro, tiro o carro” mas aqui é à hora a que o Governo quiser. Ora abre, ora fecha. Pouco importa se existe estratégia ou coerência, depois logo se vê. Com isso, empresários da restauração e hotelaria fizeram novos investimentos e voltam a ver o País em contra ciclo e na lista negra dos maiores mercados emissores de turismo. Já para não falar de quem tem negócios noturnos, o vírus é vampiro e também pouco importa, quem faz disso vida que se amanhe. Confina-se a Área Metropolitana de Lisboa e os de Lisboa saem mais cedo para não perder o fim de semana no Algarve. No Porto há santos populares em Lisboa só se pode sair para festejar campeonatos de futebol.

Restringem-se circulações rodoviárias mas apela-se ao sentimento português e ao apoio em massa à seleção nacional em Sevilha ( provavelmente de avião…). Uns podem outros não. Voltam-se a fechar os restaurantes às 15h30 ao fim de semana em concelhos onde moram meia dúzia de pessoas, porque a média não pode ser ignorada. Ninguém sabe a quantas anda nem para onde vai. Parece que a culpa é “multifatorial” e assim se explica a razão de andarmos à deriva. Hotéis que já estavam com ocupações de 70% há um mês e meio, regressam para cerca de 25% porque mesmo que quem está lá fora já tenha sido vacinado ninguém quer ir para um país de mal comportados que leva puxões de orelhas em público da senhora Merkel.

Vi há dias uns programas sobre um cruzeiro que uns malucos decidiram fazer pelas ilhas Gregas, durante seis meses, assim do género do famoso filme que fez furor nos anos 70, o Barco do Amor. Parece que a ideia é esquecer este mundo esquizofrénico e partir para a festa na esperança de que quando voltarem tudo esteja já resolvido. Só entram vacinados há menos de 3 meses e junta mais de 2000 pessoas, dizem. Prometem grandes festas e um programa experimental de regeneração psicológica, sociológica e emocional. Dá vontade de ir. Ou isso ou um género de Lagoa Azul. Já só queria que me tirassem daqui.