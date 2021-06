E nós? Podemos ir ao Banco de António Costa?

Tenho por diversas vezes dito e escrito que algo que muito me repulsa no Socialismo enquanto ideologia é a sua postura necrófaga. Oscilando entre manter-se vivo com o que resta da vida e sacrifício dos outros e um total descomprometimento em contribuir para a real melhoria dos países por si governados, o Socialismo vive ciclicamente da esperança de que façam os outros o seu trabalho.

Em Portugal não é diferente. Ainda que não gostem os socialistas de o ouvir e nunca o admitam, muito pouco de positivo resulta dos governos socialistas que cá passaram pelo burgo. (Basta ver que todas as bancarrotas do país têm a sua chancela). No fundo, as governações socialistas assentam em derreter tudo aquilo que outros antes de si cá deixam e esperar que quando não houver dinheiro seja o estrangeiro a manter-lhes a mesada.

O último episódio desta autêntica miséria cíclica verificou-se há poucos dias quando António Costa, ao ter luz verde da Comissão Europeia para o plano de recuperação e resiliência nacional, se virou para Úrsula Von der Leyen e perguntou se já podia ir ao banco.

Muitos poder-me-ão dizer que foi apenas uma frase. E na verdade, foi. No entanto, vários são os momentos em que uma simples frase traduz na perfeição a forma de estar na vida de uma pessoa e, em consequência, aquilo que dela podemos esperar.

Tudo isto para dizer que com esta frase o que podemos esperar de António Costa é coisa nenhuma.

Desde que é primeiro-ministro de Portugal que António Costa não faz outra coisa senão esperar que os problemas do país se resolvam por intercessão de qualquer outra entidade que não o Executivo que lidera.

Desde que é primeiro-ministro de Portugal que António Costa não faz outra coisa senão anunciar tudo e mais alguma coisa, mas não concretizar absolutamente nada.

Desde que é primeiro-ministro de Portugal que António Costa não faz outra coisa senão orçamentar, mas nada executar.

Desde que é primeiro-ministro de Portugal que António Costa não faz outra coisa senão afirmar que Portugal está no bom caminho, mas esse caminho é para cada um dos portugueses um caminho cada vez mais estreito e muitas vezes sem saída.

Desde que é primeiro-ministro de Portugal que António Costa não faz outra coisa senão ir ao Banco como, aliás mais uma vez, demonstrou querer ir junto da Presidente da Comissão Europeia.

Primeiro foi ao Banco dos bolsos dos portugueses. A carga fiscal directa e indirecta atinge patamares nunca vividos e o português, paga. Os serviços públicos estão na miséria, mas o português, paga. A pandemia continua a demonstrar todos os dias novos problemas e o português, paga. Os combustíveis não param de aumentar, mas o português, paga.

A grande pergunta que se deve colocar a um primeiro-ministro inapto, incompetente e politicamente verdadeiramente miserável como o nosso, é: “Olha lá Costa, mas tu achas que os portugueses também podem ir ao Banco onde tu vais?”

Eu parece-me que não. Por opção e por paradigma. E quem diz os portugueses diz, naturalmente, Portugal.

Rodrigo Alves Taxa