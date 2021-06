Treze anos depois do seu último disco a solo, Rui Reininho, lendário vocalista dos GNR, voz de músicas inconfundíveis da cultura pop portuguesa como ‘Dunas’, ‘Ana Lee’ ou ‘Pronúncia do Norte’, está de volta e com um novo disco em nome próprio, 20.000 Éguas Submarinas. Mas este não será um regresso casual de um “hiatozinho”, como o músico natural do Porto explica ao i.

Desde as suas colaborações com a Anar Band, grupo de música avant-garde e experimental de Jorge Lima Barreto, que Reininho não oferecia ao público um disco tão desafiante. Fomos conversar com o autor de um dos mais curiosos e interessantes discos portugueses de 2021 para perceber o que o motivou a criar nesta fase da sua carreira um álbum tão fora da caixa.

Encontramo-nos com Reininho numa sala do Palácio Chiado adornada com um gigante leão alado dourado, suspenso do teto da sala: parece um local adequado para falar de 20.000 Éguas Submarinas, um disco que adota um imaginário místico e mistura a mitologia oriental com a história portuguesa, tudo sob um pano de fundo sonoro de percussões exóticas, elementos de música concreta e influências psicadélicas.

Reininho explica-nos que este, provavelmente, não é um álbum para todos os fãs dos GNR. “Não quero que todos gostem de mim, isso é assustador”, explica-nos, entre relatos da sua experiência num retiro espiritual, como era viajar de comboio com António Variações e experimentar drogas psicadélicas.

Quando surgiu a ideia para criar o 20.000 Éguas Submarinas?

Esta ideia surgiu pela primeira vez há três anos com Paulo Borges, coprodutor do disco. Fomos trabalhando nele ao longo do tempo, mas a pandemia e os confinamentos atrasaram o seu lançamento, nomeadamente o lançamento do vinil, porque muitas das fábricas estavam fechadas.

Este disco é o regresso do Rui aos lançamentos musicais depois de um longo período de seca. O que impulsionou este regresso?

O disco já estava pronto e eu sentia-me ansioso com todos os avanços e recuos do confinamento. Posso dizer com toda a franqueza, os primeiros seis meses de paragem não foram assim tão insatisfatórios porque, ao contrário de alguns colegas que aproveitam um “hiatozinho” para promoverem os seus concertos de reunião [risos], os GNR nunca fizeram grandes paragens. Este corte serviu para eu respirar e redimensionar-me, recuar um pouco, colocar tudo em causa e olhar para tudo aquilo que me rodeava. Esta atividade, aliada a umas amizades com pessoal ligado ao new age, healing e hippies, ajudou-me criativamente, daí ter criado a música ‘Namastea’... que podia ser uma marca de chá de sucesso, agora que o Ronaldo rejeitou a Coca-Cola. Ia ser o negócio da minha vida [risos].

