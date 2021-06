Para o rebanho da Quinta Pedagógica dos Olivais é mais uma manhã a pastar fora de casa mas não muito longe, no Parque da Bela Vista: começaram pelas 9h, já “limparam” uma boa área, há duas ovelhas deitadas debaixo de uma oliveira e as outras hão de acompanhá-las na “sesta”, até voltarem de novo ao serviço. Catarina e Mónica, as pastoras de serviço, engenheiras zootécnicas, descrevem os hábitos do grupo de animais de que cuidaram nos últimos meses: se for preciso, até ao final do dia comem tanto como de manhã, agora menos porque a vegetação está mais seca, fibrosa e dá mais trabalho a mastigar. Entre gramíneas altas, há flores lilases, chicória, e dessas não se aproximam tanto – têm alguma toxicidade e os animais, mesmo os da cidade, sabem que é assim. Se faz mais sol ficam mais paradas e juntam-se num círculo, outro instinto. “É engraçado porque às vezes as pessoas vinham perguntar-nos se as ovelhas estavam bem, é assim”, explicam.

Para o projeto Life Lungs, parte da estratégia municipal de adaptação de Lisboa às alterações climáticas, é o final de um teste-piloto para tentar perceber até que ponto poderá ser viável usar ovelhas na equação de adaptar uma cidade a um cenário de maior escassez de água e conseguir ecossistemas mais sustentáveis. “É um balanço positivo, mas agora temos de avaliar os resultados e perceber como é que pode ser sustentável para uma autarquia ter este tipo de intervenção”, explica Inês Freire, engenheira do ambiente e diretora do Life Lungs.

Na senda de adaptar as cidades às alterações climáticas, a ideia do projeto lançado em 2019 com um orçamento de 2,7 milhões de euros – financiado em 55% por fundos comunitários – passa por adaptar os espaços verdes da cidade e reforçar o combate às ilhas de calor, que fazem com que os centros urbanos mais densos sejam mais quentes que as periferias. Aqui, na zona de oriental de Lisboa, testa-se a substituição de relvados e baldios por prados de sequeiro, em que se respeita o ciclo natural das plantas, sem necessidade de rega. As ovelhas entram no controlo não mecânico da vegetação, com menor pegada ecológica do que o recurso a máquinas movidas a gasolina. Ao mesmo tempo, com o estrume, enriquecem o solo. Favorece-se a polinização: há mais insetos, que ajudam no combate de pragas urbanas. Há um revés, os prados não estão verdes todo o ano: as cidades e os munícipes aceitarão? Há o receio de insetos como carraças, o que exige controlo. E há uma mudança na paisagem a explicar a quem passa.

