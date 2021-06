Albufeira, Lisboa e Sesimbra: os concelhos com as medidas mais apertadas

• São os concelhos com as medidas mais apertadas. Albufeira e Lisboa juntam-se a Sesimbra e voltam a ter restrições de horários ao fim de semana e também esplanadas com regras mais apertadas. Ao fim de semana restaurantes fecham às 15h30 e supermercados voltam a fechar às 19h. Nas esplanadas deixam de poder estar 10 pessoas e voltam a ser seis. Ginásios têm de suspender aulas de grupo presenciais.

Concelhos em situação de risco elevado

• Eram nove na semana passada e passam a ser 25. São os concelhos que estão há duas avaliações consecutivas com mais de 120 casos por 100 mil habitantes (240 nos municípios mais pequenos). Nos concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira. A principal mudança para os concelhos que recuam agora para esta etapa é que a restauração deixa de fechar às 00h e volta a fechar às 22h30. Também espectáculos culturais a partir desta hora são suspensos. Casamentos e baptizados têm uma lotação de 50%.

Concelhos em alerta

• 19 concelhos ficam em estado de alerta para a próxima semana, por estarem pela primeira vez acima do limitar dos 120 ou 240 casos por 100 mil habitantes. Seguem as regras do resto do país, mas na próxima semana arriscam recuo. Ficam nesta situação os concelhos de Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousele Torres Vedras.

Medidas nos concelhos em alerta e no resto do país

• Horários de fecho mantêm-se coo até aqui. Espectáculos culturais também até à meia-noite e salas com lotação de 50%, mas note-se que entra em vigor a obrigatoriedade de teste para eventos com mais de 500 pessoas no interior e mil pessoas no exterior.

Entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa

• As restrições de viagens de e para a AML mantém-se, mas o Governo alivia a proibição. Além das excepções que já estavam previstas, como saídas para trabalho ou assistência a familiares, quem apresente um teste negativo à covid-19, certiicado digital que ateste vacinação completa ou de recuperação (emitido a quem tenha tido covid-19 nos últimos 180 dias) poderá sair sem apresentar motivo. As crianças até aos 12 anos não precisam de fazer teste para entrar ou sair da AML.

Como pedir o certificado digital

• O pedido de um dos três certificados (vacinação, testagem ou recuperação) pode ser feito online em www.sns24.gov.pt. O pedido é gratuito.

Que testes são válidos para sair da AML

• Não são válidos resultados de auto-testes (aqueles que se compram nas farmácias e parafármacias de supermercados). Tem de apresentar um resultado negativo de um teste rápido feito por um profisional nas 48 horas anteriores à viagem ou um PCR feito nas 72 horas anteriores. As farmácias de Lisboa disponibilizam testes gratuitos. A Câmara de Lisboa garante testes gratuitos a moradores e não moradores nas farmácias do concelho. Os testes podem ser feitos em farmácias ou laboratórios. Os testes de antigénio custam habitualmente 20/25 euros e os testes PCR 90/100 euros.