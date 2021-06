Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 30 anos, foram identificados e detidos por suspeitas de homicídio qualificado e roubo.

“Os factos tiveram lugar no interior de sanitários públicos sitos no Concelho de Albufeira, para onde foi conduzida a vítima através de um artifício fraudulento. No decurso do roubo, a vítima foi agredida em ambos os flancos com uma arma branca e posteriormente no crânio, de forma muito violenta, com um extintor metálico, lesões que lhe causariam a morte, embora não imediata”, lê-se no comunicado da Polícia Judiciária, que através do DIC de Portimão, e com a colaboração PSP, Esquadras da Damaia e Casal de São Brás, procedeu à detenção dos dois suspeitos.

Os detidos, o homem sem ocupação laboral e a mulher empregada de restauração, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.