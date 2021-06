A partir desta sexta-feira, as pessoas com mais de 50 anos já podem ser vacinadas contra a covid-19 sem marcação prévia. Esta modalidade, denominada ‘casa aberta’, estava disponível até então para os cidadãos com mais de 55 anos.

“A partir de 25 de junho, a modalidade 'casa aberta' fica disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos", informou a task-force do plano de vacinação contra a covid-19.

A task-force, coordenada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, relembrou ainda que, para serem vacinados nesta modalidade, os utentes devem obrigatoriamente dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, desde que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses e dentro dos horários específicos para esta modalidade em cada ponto de vacinação.

De acordo com as últimas informações do Ministério da Saúde, já foram administradas 7.584.220 vacinas contra a covid-19 em Portugal. Destas, 4.858.850 são correspondentes a primeiras doses e 2.725.370 já têm a vacinação completa.