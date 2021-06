O 'falcão' Miguel Oliveira bateu as suas asas até ao segundo lugar do pódio do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, no passado domingo, prova vencida pelo espanhol Marc Marquéz.

O atual líder do campeonato do mundo de MotoGP, Fabio Quartararo, ficou-se apenas pelo terceiro lugar, uma vez que Miguel Oliveira não deu hipótese ao suíço de conquistar o segundo lugar.

Em imagens inéditas, partilhadas num vídeo do canal oficial do youtube da MotoGP, o suíço disse ao português que este "estava 'on fire'" e fez-lhe a seguinte questão: "O que comeste para teres andando tão rápido?". Oliveira respondeu: "Salsichas".

Nos momentos seguintes, os dois pilotos estiveram a falar sobre a corrida, em que Quartararo explicou quais foram os pontos fracos da sua corrida e Oliveira também contou que as suas rodas já estavam desgastadas para apanhar Marquéz nas últimas três voltas.

